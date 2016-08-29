Denizi seyretmek isteyen kadın falezlerden düştü

Antalya'da denizi seyretmek için falezlere çıkan 53 yaşındaki bir kadın dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten kayalıklara düştü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, denizi seyretmek isteyen kadın falezlerden düşerek kayalıklara sıkıştı.



Alınan bilgiye göre, Aliye K. (35) yakınlarıyla beraber kahvaltı yapmak için Muratpaşa ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki falezlere geldi. Denizi seyretmek isteyen Aliye K. dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten kayalıklara düştü.



Aliye K'nın yakınları ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.



Ekipler, kadını sıkıştığı yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Aliye K, itfaiye görevlilerince beline halat bağlanarak sıkıştığı yerden çıkarıldı.



Bir saatten fazla süren çalışma sonunda kurtarılan Aliye K, deniz polisi botuna alınarak, Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü, buradan hastaneye kaldırıldı.