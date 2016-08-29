İnşaatı bitmeden projesi ödül aldı

Türkiye’nin mega projelerinden olan İstanbul’un 3’üncü havalimanının lale çiçeğinden esinlenerek tasarlanan hava trafik kontrol kulesi, 370 proje arasında Uluslararası Mimarlık Ödülü’ne layık görüldü

Bittiğinde dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı unvanına sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı (İYH), mimari alanda dikkat çekmeye ve ödülleri toplamaya başladı. Havalimanının inşaat çalışmalarını yürüten İGA, 2015'te Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Binası'nın tasarımı için düzenlediği yarışmasında, Pininfarina ve AECOM tarafından lale çiçeğinden esinlenerek tasarlanan modern projenin uygulanmasına karar vermişti.



370 PROJE YARIŞTI

İnşaatı devam eden kule 'Chicago Athenaeum: Mimarlık ve Dizayn Müzesi ve Mimari Sanat Tasarımı ve Kentsel Araştırmalar Avrupa Merkezi' tarafından verilen 2016 Uluslararası Mimarlık Ödülü'nü kazandı. Tasarım, dünyanın dört bir yanından gelen 370 proje arasından, İtalyan mimar ve eleştirmenlerin oluşturduğu jüri tarafından büyük ödüle layık görüldü. Ödülü, 23 Eylül 2016'da Atina'da yapılacak törende İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, Pininfarina ve AECOM yöneticileri ile birlikte alacak.



SEMBOL NİTELİĞİNDE

Akçayoğlu şu açıklamayı yaptı: "Yüksek prestije sahip bu ödülü kazanmak bizim için mutluluk verici bir gelişme. Türk tarihi ve İstanbul'un zengin kültürel mirasının sembollerinden biri olan lale çiçeğinden esinlenen ve aerodinamik biçimleri çağrıştıran kulemiz, Avrupa ile Asya arasında İYH üzerinden seyahat eden tüm yolcular için görünür olacak. Yeni jenerasyon havalimanlarında kuleler işlevselliğinin yanında mimari tasarım anlamında da sembol olma niteliği taşımaya başladı."



EN İYİLERİN ÖDÜLÜ

Dünyanın en büyük ve en kapsamlı global mimarlık ödülleri programı olan Uluslararası Mimarlık Ödülleri'nde, gökdelenler, ticari binalar, şehir planları, rezidanslar ve gayrimenkul projelerinin yüksek standartlı tasarım mükemmelliği, inşası, planlaması, sürdürülebilirlik özellikleri değerlendiriliyor. Köprüler, havaalanları, restorasyon alanları başta olmak üzere pek çok alandaki en iyi uygulamalar ödüllendiriliyor.