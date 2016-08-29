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Koray için temsili töreni düzenlediler

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 17:40
Koray için temsili düğün töreni düzenlediler
Koray için temsili düğün töreni düzenlediler

Hatay'ın Arsuz İlçesi'nde Down sendromlu 20 yaşındaki Koray Aşkar'ın evlenme hayali, ailesi tarafından düzenlenen temsili töreniyle gerçekleşti. Törende Aşkar'ın eğitim gördüğü okulun sahibi Nesli Özdemir de gelin oldu...

Özel bir eğitim merkezinde eğitim gören Koray Aşkar'ın annesi İlkay Aşkar, oğlunun hayalini gerçekleştirmek için temsili bir töreni düzenlemeye karar verdi. Normal bir düğün gibi gerekli hazırlıkları yapan anne Aşkar, Koray'ın eğitim gördüğü okulun sahibi evli Nesli Özdemir'den de gelin olmasını istedi.



DÜĞÜN DOĞUM GÜNÜNDE YAPILDI

Tüm hazırlıkların yapılmasının ardından Koray Aşkar'ın doğum günü olan 28 Ağustos'ta Arsuz Lion King Oteli'nde düğün töreni düzenlendi. Otele süslenmiş gelin arabasıyla gelen damat Koray Aşkar ile gelin Nesli Özdemir, salona alkışlar arasında girdi. Aşkar ve Özdemir daha sonra düğünün ilk dansını yaptı. Emekli Albay Özer Yüksel'in Koray için yazdığı şiiri okumasının ardından törenine geçildi. Normal bir düğünde olması gereken her şeyin en ince detayına kadar düşünüldüğü törende Koray Aşkar, hayalinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadı.



"BU ÇOCUKLAR TOPLUMA KAZANDIRILMALI"

Düğün pastasının kesilip takıların takıldığı törende gelin ve damat, davetlilerle birlikte oyunlar oynayıp halaylar çekerek doyasıya eğlendi. Okulunda eğitim görenlerden Koray Aşkar'ın mutlu olması için gelinlik giyen Nesli Özdemir, düğünde herkesin katkısı olduğunu belirterek, "Ailesi başta olmak üzere Koray çok mutlu oldu. Bu çocukları toplumla kaynaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu temsili düğün töreni ile de bir farkındalık yarattığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

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