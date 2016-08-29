Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 29 Ağustos 2016

Milli Piyango İdaresince düzenlenen On Numara oyununun 734'üncü haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 734'üncü haftanın kazandıran numaraları 4, 8, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 39, 41, 47, 55, 57, 59, 61, 64, 65, 68, 72, 73, 78, 80 olarak belirlendi. 10 bilen 2 kişi, 132 bin 363 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen On Numara oyununun 734'üncü haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 734'üncü haftanın kazandıran numaraları 4, 8, 16, 20, 24, 25, 26, 28, 39, 41, 47, 55, 57, 59, 61, 64, 65, 68, 72, 73, 78, 80 olarak belirlendi. On Numara oyununun 734'üncü hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 132 bin 363 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 78 kişi 2 bin 263 lira 40'ar kuruş, 8 bilen bin 321 kişi 134'er lira, 7 bilen 13 bin 331 kişi 25 lira 35'er kuruş, 6 bilen 79 bin 491 kişi 4 lira 45'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 174 bin 954 kişi ise 2 lira 60'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Kocaeli'nin Körfez, Antalya'nın Manavgat ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Çekilişte toplam 1 milyon 764 bin 842 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı. Kamuya, KDV olarak 703 bin 558 lira 98 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 392 bin 187 lira 20 kuruş aktarıldı.