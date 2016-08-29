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Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

  • Giriş Tarihi: 29.8.2016 07:11 Güncelleme Tarihi: 29.8.2016 07:12
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı

'ün Eskipazar ilçesinde, içerisinde 28 yolcusuyla seyir halinde olan yolcu otobüsü alev aldı. Şoförün ı kısa sürede fark ederek yolcuları otobüsten tahliye etmesi olası bir faciayı önledi.

'dan 'e gelen Ferudun Şafak yönetimindeki 78 AP 988 plakalı yolcu otobüsü, D-755 karayolu Samsun kavşağı'nda ilerlerken bir anda motor kısmından alev aldı.

Motor kısmından çıkan alevleri fark eden sürücü Şafak, otobüsü hemen kenara çekip yolcuları tahliye ederek itfaiyeden yardım istedi. Sürücü tüpleriyle alevlere müdahale etse de alevleri söndürmeye yeterli olmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken yolcular, olay yerine gelen firma yetkilileri tarafından başka bir otobüse bindirilerek Karabük'e getirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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