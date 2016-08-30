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Baba ve kızı kazada hayatını kaybetti

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 13:31 Güncelleme Tarihi: 30.8.2016 13:36
Baba ve kızı kazada hayatını kaybetti
Baba ve kızı kazada hayatını kaybetti

’in Tarsus ilçesinde, minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada; 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Taşkuyu Mahallesi ile Dedeler Mahallesi'nin Killik mevkiinde Akif Akkurt yönetimindeki 01 Y 6144 plakalı minibüs, Durmaz yönetimindeki 68 HA 965 plakalı kamyonetle çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan Ayhan Çakır (41) ile kızı Amine Nur Çakır (7) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan sürücüler Mehmet Akif Akkurt, Durmaz ve kamyonette bulunan Reyhan Can Çakır, Bekir Çakır ile Neslihan Akkurt ise 112 Acil sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi, Medical Park Tarsus Hastanesi ve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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