Feci kaza: Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü

Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Akseki-Manavgat karayolunda Manavgat istikametine seyir halindeki Hakan Kılınç'ın kullandığı 06 ET 5507 plakalı otomobil, Manayıt mevkiinde keskin virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Murat Ulusan'ın kullandığı öğrenci taşıyan 06 TOU 51 plakalı otobüse çarptı. Kazada, otomobilde bulunan otomobil sürücüsünün eşi Gamze Kılınç (28) ve 1 yaşındaki oğlu Çınar Çarşı Kılınç, olay yerinde yaşamını yitirirken yaralanan otomobil sürücüsü Hakan Kılınç (35) ambulansla Manavgat'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren anne oğlun cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekipleri yardımıyla otomobilden çıkartılarak Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manavgat'tan Ankara'ya üniversite öğrencisini taşıyan otobüsteki 20 öğrenci ise başka bir otobüse nakledildi. Öte yandan karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.