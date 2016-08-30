ARKADAŞINA GÖNDER Feci kaza: Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Feci : Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 17:23 Güncelleme Tarihi: 30.8.2016 17:25
Feci kaza: Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü
Feci kaza: Anne ve 1 yaşındaki oğlu öldü

Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik sında anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Akseki-Manavgat karayolunda Manavgat istikametine seyir halindeki Hakan Kılınç'ın kullandığı 06 ET 5507 plakalı otomobil, Manayıt mevkiinde keskin virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Murat Ulusan'ın kullandığı öğrenci taşıyan 06 TOU 51 plakalı otobüse çarptı. da, otomobilde bulunan otomobil sürücüsünün eşi Gamze Kılınç (28) ve 1 yaşındaki oğlu Çınar Çarşı Kılınç, olay yerinde yaşamını yitirirken yaralanan otomobil sürücüsü Hakan Kılınç (35) ambulansla Manavgat'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren anne oğlun cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekipleri yardımıyla otomobilden çıkartılarak Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manavgat'tan Ankara'ya üniversite öğrencisini taşıyan otobüsteki 20 öğrenci ise başka bir otobüse nakledildi. Öte yandan karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.