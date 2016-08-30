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’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 17:45
Manisa’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı
Manisa’da trafik kazası: 1 ölü, 1’i ağır 3 yaralı

’nın Salihli ilçesinde ile sepetli in çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1’i ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Doğan(36) yönetimindeki 32 DE 629 plakalı ile Sevgi Kasap(47) yönetimindeki 45 SA 6554 plakalı sepetli eski Salihli-Köprübaşı yolu Bezirganlı Mahallesi mevkiinde çarpıştı. Doğan ve Kasap ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Can E.(17) ve Samet Ş.(17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi, Özel Salihli Hastanesi ve Özel Can Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Motosiklet sürücüsü Sevgi Kasap, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Doğan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazada hayatını kaybeden Sevgi Kasap'ın ise 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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