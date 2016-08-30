Mete Yarar’a kurşun yağmuru

İstanbul Kadıköy'de güvenlik politikaları uzmanı, emekli Binbaşı Mete Yarar, oğlunun 100 bin TL alacaklı olduğu ortağından para almak için gittiği adreste senetleri alıp kaçan şahısların silahlı saldırısına uğradı. Yarar'ın karşılık verdiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İddialara göre Mete Yarar'ın oğlu Gurur Zafer Yarar, bir ortağıyla Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir mimarlık ofisi açtı. 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren şirkette Yarar'ın ortağından 100 bin TL'lik alacağı oluştu. Ortağı, Yarar'a 40, 40 ve 20'şer bin TL'den oluşan 3 senet vererek parayı daha sonra vereceğini taahhüt etti. İmzalanan senetlere rağmen ortağı borcunu ödemeyince devreye Mete Yarar girdi. Ortakla telefonda görüşme talep eden Mete Yarar, "Paranızı vereceğim" diyen kişiyle buluşmak üzere Suadiye'deki bir kafeye gitti. Buluşma sırasında, ismi henüz öğrenilemeyen ortak senetleri aldı ve kaçmaya başladı. Mete Yarar da takibe başladı. Ancak iki kişi olan şüphelilerden biri Yarar'a silahla 6 el ateş etti. Emekli bordo bereli Mete Yarar da yanındaki tabancasıyla iki kez karşılık verdi. Şans eseri silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mete Yarar da Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi. Komploya uğradığını öne süren Yarar, saldırının paradan kaynaklandığı iddiasının 'haysiyet cellatlarının' bir organizasyonu olduğunu savundu. Yarar "Benim televizyonda konuştuğum konularla ilgili açıklamalarımın ciddiye alınmaması için bana düzenlenmiş bir tuzaktır. İtibar suikastidir" dedi. Polis, kaçan iki şüphelinin izine ulaşmaya çalışıyor.