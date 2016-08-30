Okmeydanı Hastanesi'nde kayma

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniği binasında, devam eden yeni hastane inşaatındaki istinat duvarının çökmesi nedeniyle kayma meydana geldi.

Kayma nedeniyle binadaki hastalar başka bir binaya ve diğer hastanelere sevk edilirken, çöken istinat duvarının bir kısmının ise iş makinesiyle tutulduğu görüldü. Olay, saat 12.00 sıralarında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniği binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşası devam eden yeni hastane inşaatındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökmenin ardından klinik binasında kayma meydana geldi. Yetkililerin uyarısının ardından hastane görevlileri hastaları tahliye etti. Bazı hastalar başka binalara sevk edilirken, bazı hastalar da diğer hastanelere yönlendirildi. Binanın tamamında çökme olabileceği ihtimali üzerine kliniğe hasta kabulü yapılmazken, gelen hastalar yoldan çevrildi. Çöken istinat duvarının bir kısmının ise iş makinesi tarafından tutulduğu görüldü.

Kliniğe gelen bir hasta, "Bütün hastaları tahliye ettiler kesin bir bilgi yok, kayma varmış. İstinat duvarının çöktüğünü söylüyorlar" dedi.