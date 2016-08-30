Ölü büyükbaş hayvanları yol kenarına attılar

İstanbul'da Kuzey çevre otoyolunu kullananlar, Kilyos mevkiinde vicdansızlığın görüntüsüyle karşılaşıyor. Kurbanlık olarak İstanbul’a getirilen 3 büyükbaş hayvanın ölüsünün otoyolun hemen yanıbaşında boylu boyunca yattığı görülüyor. Sevk sırasında havasızlık ya da susuzluktan öldüğü düşünülen kurbanlık hayvanları buraya kimin ya da kimlerin attığı bilinmiyor.

Telef olan büyükbaşların 2 gündür yol kenarında olduğunu ve şişip kokmaya başladığı söyleyen yol işçisi Kazım Elbir, " Küpelerini de çıkarmışlar ki kimlikleri belli olmasın" diye konuştu.

ÇİTLERİ GEÇMELERİ İMKANSIZ

Hayvanların çevre köylerden otoyol kenarına gelmesi imkansız. Çünkü otoyol boyunca doğal hayatı korumak için yapılmış yüksek çitler bulunuyor. Herhangi bir çarpma emaresi de taşımayan hayvanların kamyon kasasına bağlandıkları ipler de onlar gibi yol kenarına atıldı.

KAMYONLAR AVRUPA YAKASINA KURBANLIK TAŞIYOR

Bu sabah Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yaşanan kazanın ardından köprüden geçmek için bekleyen kamyonlar arasında büyükbaş hayvan yüklü kamyonlar da görüntülere yansıdı.

SADECE 2 GÜN ÖNCE SERBEST BIRAKILDI

Önceki yıllarda Anadolu'dan Avrupa'ya geçişleri yasak olan büyükbaş hayvanların sevkine sadece 2 gün önce izin verildiği öğrenildi. 3 Ağustos tarihli Resmi gazetede yayınlanan genelgede, "Trakya'ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri, Genelgelerinde belirlenen kriterler çerçevesinde yapılacağı ve Avrupa yakası dahil İstanbul'a 28 Ağustos 2016 Pazar gününden itibaren kurbanlık hayvan sevki yapılabileceği konusunda vatandaşlarımız aydınlatılır"denildi.

CEZASI 526 TL

5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 526 TL idari para cezası uygulanıyor.