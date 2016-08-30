Ankara'nın Çubuk ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan otomobil önce kaldırıma, ardından EGO durağına çarptıktan sonra toprak araziye düştü. Kazada, hurdaya dönen otomobilde bulunan aynı aileden yaralanan 4 kişi, sıkıştıkları araçtan güçlükle çıkarıldı.

Kaza, Esenboğa Mahallesi Kavşağında meydana geldi. Çankırı'nın Şabanözü ilçesi Gündoğmuş köyündeki bir yakınlarının cenazesinden Ankara'ya dönen Sülük Kaynak'ın kullandığı 06 GCG 20 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Esenboğa Mahallesi Kavşağı'nda önce kaldırıma, sonra EGO otobüs durağına çarptıktan sonra yol kenarındaki toprak araziye düştü. Kazada, aynı aileden otomobil sürücüsü Sülük, Şerife, Şevki ve Satı Kaynak yaralandı.

Olay yerine polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hurdaya dönen araçtan çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından önce Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne, yapılan müdahalenin ardından Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.