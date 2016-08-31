3 kişiyi rehin aldı, karşılığında sardalya istedi

Bursa’da 31 yaşındaki şizofren genç annesini, anneannesini ve nişanlısını rehin aldı. Elinde bıçak ve muşta ile 3 kişiyi evden salmayan genç, rehineleri serbest bırakma karşılığında sardalya ve tavuk ciğeri istedi. Operasyonla kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Osmangazi ilçesi Gazcılar Sakarya Mahallesi Hatip Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 4 yıldır tedavi gören şizofreni hastası İsmail Deniz(31) ilaçlarını içmeyince krize girdi. Evin içerisinde kendisiyle birlikte bulunan annesi, anneannesi ve nişanlısını bıçak tehdidi ile rehin alan Deniz dışarıya kimseyi salmadı. Cama çıkıp içeride bulunanları öldüreceğini söyleyen İsmail Deniz'in rahatsızlığını bilen komşuları polisi arayarak haber verdi.

"BEN GERÇEK, SAFKAN KURDUM"

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi 3 kişinin rehin tutulduğu dairenin karşısındaki bir evin balkonuna çıkıp İsmail Deniz ile konuşmaya çalıştı. Elinde bıçak ve muşta ile cama çıkan Deniz, Polis ekiplerine "Ben gerçek, safkan kurdum, buraya ancak kurtlar girebilir, biz toprağa bağlıyız. Soyumuz topraktan geliyor, uçmaya çalışanlarla işimiz yok, çekilin gidin. Öğlenleri uyuyorum, rahatsız etmeyin" diyerek içeriye girdi.

REHİNELERİ BIRAKMAK İÇİN SARDALYA VE TAVUK CİĞERİ İSTEDİ

45 dakika süren rehine krizinde polis ve İsmail Deniz arasında ilginç diyaloglar da yaşandı. Rehineleri serbest bırakmak için şart koşan Deniz'in rehinelere karşılık sardalya ve tavuk ciğer istemesi herkesi şaşırtıp tebessüm ettirdi. Polisle anlaşamayan Deniz içeri girdiğinde çığlıklar gelince polis eve biber gazıyla operasyon yaptı. Uzun namlulu silahlarla evin önünde bekleyen polis ekipleri daire kapısını rehinelerden birinin açmasıyla içeriye girdi. O sırada camdan diğer polislerle konuşan İsmail Deniz etkisiz hale getirilip dışarıya çıkarıldı.

İç çamaşırlarıyla gözaltına alınan Deniz, dışarıya çıktığında da polis ekiplerine direndi. Gözlerinin yandığını belirten Deniz yere yatıp önce su istedi. Polis ekiplerinin suyla yüzünü yıkamasının ardından polis otosuna bindirilmek istenen İsmail Deniz bu sefer de "ambulans gelsin ölüyorum" diyerek tekrar yere yattı. Olay yerine gelen 112 ambulansının sirenlerini çalmasını isteyen genç, kurt gibi uluyarak ambulansa bindirildi. Olayın ardından kurtarılan 3 rehine de ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.