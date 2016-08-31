İstanbul Beyoğlu’nda bir döviz bürosuna giren hırsız, çalışanların yoğunluğundan istifade ederek vitrindeki 3 altını çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızın çaldığı altınları ağzında saklaması dikkat çekti.

Olay, Taksim Meydanı'ndaki bir döviz bürosunda, 28 Ağustos Pazar günü, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Döviz bürosunun nakit para bölümünde çalışanların yoğunluğunu ve altın alım satım işlemini yapan çalışanın yerinden ayrılmasını fırsat bilen hırsız, vitrinde duran 3 altını çalarak yerinden uzaklaştı.

İş yeri çalışanlarından Olcay Minaz, o anları "Arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyordu. Burada oturan arkadaşımız ihtiyaç molası için 10 dakika kadar bir süreliğine aşağıya iniyor. O anlarda gözlem yapan şahıs, çabuk bir şekilde içeri girip altınları alıyor. Tahminlerime göre 2 tane tam altın, 1 tane büyük altın almış. Biz kameradan gördük. O gün zaten diğer arkadaşlarımız çalışıyordu. Önce gelmiş, burada bir takip yapmış. Sonra arkadaşlarımızın dikkatsizliklerini fırsat bilerek olayı gerçekleştirmiş" şeklinde anlattı.

Çaldığı altınları ağzında sakladı

ÇALDIĞI ALTINLARI AĞZINDA SAKLAYAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsız, önce döviz bürosunun önünde keşif yapmak için bekliyor. Müsait bir an için fırsat kollayan hırsız, uygun anı bulduğunda içeriye giriyor. Önce döviz bölümünde çalışanları izleyen hırsız, çalışanların müşterilerle ilgilendiğini gördüğü anda kolunu vitrine uzatarak 3 adet altını alıyor. En dikkat çeken görüntü ise, hırsızın döviz bürosundan çaldığı altınları ağzına atıp saklayarak ayrılması oluyor.

Öte yandan, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.