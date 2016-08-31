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Uzaylılardan sinyali

Uzaylılardan radyo sinyali
Uzaylılardan radyo sinyali

Uzayın derinliklerindeki güneş benzeri bir yıldızdan gelen sinyali, dünyasını şaşkına çevirdi. 94 ışık yılı uzaklıktaki "HD 164595" isimli yıldızdan gelen sinyal, ilk kez 'nın Karaçay-Çerkezya bölgesinde bulunan "ratan-600" radyo teleskobuyla, 15 Mayıs 2015'te keşfedildi. 1 yıl sonra duyurulan keşif, uzay bilimcilerini oldukça heyecanlandırdı. Dünya dışı akıllı yaşam araştırmalarını yürüten METI adlı ekip, kuzey Kaliforniya ve Panama'da bulunan teleskopları aracılığıyla, uzayın derinliklerinden gelen sinyali takip altına aldı. Ekip başkanı Douglas Vakoch, "Bu sinyal ilginç çünkü güneşe benzeyen bir yıldızın yakınlarından geliyor. Eğer yapay bir sinyalse, ancak insanoğlundan daha gelişmiş bir uygarlık tarafından üretilebilecek bir güçte" dedi.

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