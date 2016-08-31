Ümraniye'de dün akşam yaşlı bir adam orta kapıdan bindiği otobüsün sürücüsü tarafından zorla indirildi.

Tartışma ve otobüsten indirilme anı kameralara yansıdı. 71 yaşındaki Şükrü Ayrık evine gitmek için Çakmak durağında otobüs bekliyordu. Kendi anlatımına göre durakta beklerken gelen otobüsü göremedi. Otobüsün geliş yönünde güneş batmak üzereydi ve bu durum görüşünü engelledi. Otobüs ilerlediği için duraktan birkaç metre ileriye koşmak zorunda kaldı. Otobüsü durdurmak istedi. O anları, "El işareti yaptım, arabasına vurmadım. Ne yapmam lazım durdurmak için" diye anlattı. Yaşlı adam, otobüs durunca orta kapıdan bindi. Ancak şoför bu duruma çok sinirlendi. Otobüsü durdurup, yaşlı adamın inmesini istedi. Şükrü Ayrık bu isteğe uzun süre direndi, şoförle tartıştı. Ancak kendisine destek çıkan olmadı. Diğer yolcular da şoföre hak verip, Ayrık'ın otobüsten inmesini istedi. Yaşlı adam zorla otobüsten indirildi. Kadıköy-Batı Ataşehir hattında çalışan otobüs, yoluna devam ederken, yaşlı adam bir sonraki otobüsü beklemek zorunda kaldı.

Yaşlı adamı otobüsten kovdular