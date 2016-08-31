Yozgat demokrasi şehit ve gazilerini unutmadı

Askeri kamuflaj içerisine gizlenmiş FETÖ mensubu askerlerin 15 Temmuz darbe girişimi esnasında vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için canını hiçe sayarak sokaklara çıkarak şehit ve gazi olan sivil vatandaşların ailelerine devlet tarafından maaş bağlandı.

Darbe gecesi Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Beştepe'de F16'dan atılan bombadan sıçrayan şarapnel parçasının vücuduna isabet etmesi sonucu şehit olan 34 yaşındaki Mustafa Koçak ve FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit olan inşaat işçisi 28 yaşındaki Beytullah Yeşilay'ın ailesini ziyaret eden Vali Kemal Yurtnaç ve Milletvekili Yusuf Başer, ailelere maaşlarının bağlandığına dair tebligatı verdi.

Vali Yurtnaç, şehitliğin kesinlikle hiçbir maddi değerle ölçülemeyeceğini söyledi.

Şehitliğin değerinin ancak Allah katında olduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, "Şükürler olsun ki Türkiye Cumhuriyeti gücüyle, kuvvetiyle, kudretiyle vatandaşının yanındadır. 240 tane demokrasi şehidimiz, 2 bin 200 tane gazimiz var. Daha önceden asker ve polis şehit olduğunda ailesinden iki kişiye kamuda çalışma hakkı, tazminat ve maaş bağlanıyordu. Hükümetimiz bir karar aldı. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit ve gazi olan kardeşlerimize de bu hakkı verdi. Bu, acıyı hafifletir mi, hafifletmez ama bu şunu gösterir ki, devletimiz vatandaşımızın her zaman yanında. Vatandaşımız o gece nasıl devletinin yanında olduysa, devletimizde bu gün bu vatandaşlarımızın yanında" dedi.

Yıllardır devlet ve milletin bir arada olması özlemi içerisinde olunduğunu ifade eden Vali Yurtnaç, "Devletsiz bir millet, milletsiz bir devlet olmaz. Biz bu günlerimize şükrediyoruz. Biz her zaman şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.