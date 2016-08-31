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Zayıf olmak insanı sağlıklı yapmıyor

Zayıf olmak insanı sağlıklı yapmıyor
Zayıf olmak insanı sağlıklı yapmıyor

merkezli Daily Mail gazetesi, dışarıdan bakıldığında sağlıklı ve normal kiloda görünen kişilerin, vücutlarındaki gizli yağlar dolayısıyla obezlerde görülen sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğini belirten bir haber yayımladı. 38 yaşındaki Becks Berslin'in kalbindeki yağlanma dolayısıyla kalp krizi geçirdiği, 63 yaşındaki John Nicholson'un spor yapmasına ve zayıf olmasına rağmen tip 2 diyabete yakalanması ve 58 yaşındaki Phil Salter'ın asit reflüden mustarip olması haberde yer aldı. Uzman doktorlar dış görünüşe bakmaksızın kandaki yağ oranının kimi hastalıklara neden olduğu ve dengeli beslenmenin asla bırakılmaması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

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