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10 numara yağ satışı yapan yerde !

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 17:47
10 numara yağ satışı yapan yerde yangın!
10 numara yağ satışı yapan yerde yangın!

Konya’da 10 numara motor yağı satışı yapılan bir yerinde çıkan itfaiyenin uzun uğraşları sonunda söndürüldü.

, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan Zafer Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 numara motor yağı satışı yapıldığı öğrenilen bir yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin tamamını etkisi altına aldı. Bu sırada iş yerinde çalışanlar kendilerini güçlükle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ekibi sevk edildi. Polis, iş yerinin bulunduğu sokağı şeritle kapatarak güvenlik önlemi alırken, yangının çevredeki dükkanlara sıçrama ihtimaline karşı civardaki iş yerleri de boşaltıldı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için büyük çaba harcadı. İçeride bulunan bir minibüs de alevlere teslim olarak yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşları sonunda yangın güçlükle söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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