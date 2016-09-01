10 numara yağ satışı yapan yerde yangın!

Konya’da 10 numara motor yağı satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonunda söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan Zafer Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 numara motor yağı satışı yapıldığı öğrenilen bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin tamamını etkisi altına aldı. Bu sırada iş yerinde çalışanlar kendilerini güçlükle dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, iş yerinin bulunduğu sokağı şeritle kapatarak güvenlik önlemi alırken, yangının çevredeki dükkanlara sıçrama ihtimaline karşı civardaki iş yerleri de boşaltıldı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için büyük çaba harcadı. İçeride bulunan bir minibüs de alevlere teslim olarak yandı. Çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşları sonunda yangın güçlükle söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.