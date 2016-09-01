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Köpekten emir aldığını söyleyip bakkalı öldürdü

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 13:31 Güncelleme Tarihi: 1.9.2016 13:39
Köpekten emir aldığını söyleyip bakkalı öldürdü
Köpekten emir aldığını söyleyip bakkalı öldürdü

İzmit’te psikolojik sorunları olan 30 yaşındaki Engin , bakkal işleten 56 yaşındaki Abdülbaki ’u bıçakladı. Abdülbaki Aykut hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Engin Gülistan, "Allah köpek aracılığıyla Aykut’u bıçaklamamı söyledi" dedi.

Olay, sabah saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi üzerinde bulunan bir bakkalda meydana geldi. Psikolojik sorunları olan Engin , bakkala gelerek Abdülbaki 'a saldırdı. Karnına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Abdülbaki Aykut kanlar içerisinde yere yığıldı. Sesleri duyarak bakkala koşanlar 112 Acil'den yardım isterken, Engin Gülistan'ı dövdü. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdülbaki Aykut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


(Katil zanlısı Engin Gülistan ve bakkal Abdülbaki Aykut)

Dövülmesi sonucu yaralanan Engin Gülistan ise Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Engin Gülistan polise verdiği ilk ifadesinde, köpeklerle, kelebeklerle konuşarak Allah ile bağlantı kurduğunu iddia ederek, "Allah köpek aracılığı ile Aykut'u bıçaklamamı söyledi. Ben de bıçakladım" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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