O vicdansız, torunu çıktı

Kütahya’da 86 yaşındaki kadını döverek bileziklerini alan saldırgan, talihsiz kadının torunu çıktı. Vicdansız torun tutuklandı.
Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Şükriye K.'nın evine giren kişi tarafından darp edilip 5 bileziğinin çalınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Evin kapısının zorlanmadan açılması ve zanlının yüzünü büyük bir havluyla gizlemesi nedeniyle şüphelinin aile içinden olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, aile fertlerinin ifadelerine başvurdu. Ekipler, çelişkili ifadeler veren yaşlı kadının torunu Bahadır K.'yi (32) gözaltına aldı.
Hakkındaki suçlamaları reddettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.