Ünlü gece kulübünde yangın paniği

Beşiktaş'taki ünlü bir gece kulübünde çıkan yangın panik yarattı.

Elektrik kablolarından çıktığı belirtilen yangın çalışanlar tarafından söndürülürken, itfaiye ekipleri yaptıkları kontrolün ardından olay yerinden ayrıldı.



Yangın saat 02.15 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ünlü gece kulübünde meydana geldi.



Yoğun duman çıktığını gören çalışanlar itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelirken, kulüp çalışanları kendi imkanları ile yangını söndürdü.



Yangının elektrik kablolarından çıktığı belirlendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından olay yerinden ayrıldı.



Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken olayın ardından kulüp çalışmasına devam etti. Polis yangınla ilgili inceleme yaptı.