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Ünlü kulübünde paniği

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 04:18 Güncelleme Tarihi: 1.9.2016 05:14
Ünlü gece kulübünde yangın paniği
Ünlü gece kulübünde yangın paniği

Beşiktaş'taki ünlü bir kulübünde çıkan panik yarattı.

Elektrik kablolarından çıktığı belirtilen çalışanlar tarafından söndürülürken, itfaiye ekipleri yaptıkları kontrolün ardından olay yerinden ayrıldı.

Yangın saat 02.15 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ünlü kulübünde meydana geldi.

Yoğun duman çıktığını gören çalışanlar itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine gelirken, kulüp çalışanları kendi imkanları ile yangını söndürdü.

Yangının elektrik kablolarından çıktığı belirlendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından olay yerinden ayrıldı.

Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken olayın ardından kulüp çalışmasına devam etti. yangınla ilgili inceleme yaptı.

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