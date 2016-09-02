Akşam dayak yediği 2 kişiyi sabah öldürdü

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde itfaiyede taşeron işçi olarak çalışan Doğan Murat (41) aynı birimde çalışan Kenan Savacı (42) ve fırıncı Ertuğrul Kandırmaz (40) ile önceki akşam bir bara gitti. Burada çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Doğan Murat'ı iddiaya göre Kenan Savacı ve Ertuğrul Kandırmaz dövdü. Olaydan sonra evine giden ve dövülmeyi hazmedemeyen Doğan Murat, dün sabah saat 08.30'da ilçenin Baran Caddesi'nde karşılaştığı Kenan Savacı'yı tabancayla başından vurarak öldürdü. Buradan yakındaki fırına giden Doğan Murat, fırıncı Ertuğrul Kandırmaz'ı da vurdu. Doğan Murat olay yerinden kaçtıktan sonra sosyal paylaşım sitesinde canlı yayın yaptı ve tehditler savurdu. Kaçan Doğan Murat daha sonra emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı devlet hastanesinde alınan raporun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı hastane çıkışında basın mensuplarına "Kabadayılığın sonunu görsünler" dedi.