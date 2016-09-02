Adana'da 2 yıl önce boşandığı eşi 23 yaşındaki Sait Durak tarafından av tüfeğiyle ayaklarından vurulan 21 yaşındaki Sevinç T., daha önce 2 kez uzaklaştırma kararı verilmesine rağmen eski eşinden kurtulamadığını söyledi. Yetkililere seslenen Sevinç T., "O karar olsa da geliyor, olmasa da. Ben ölünce gelecek adaleti istemiyorum" dedi. Toplam 7 kez şikayetçi olunan adam genç kadını vurduktan sonra yeniden kaçmış...

Seyhan İlçesi'nin Denizli Mahallesi'nde oturan Sevinç T., liseye giderken okulun önüne gelen gençlerden Sait Durak ile arkadaş oldu. Ailesinin izin vermemesine rağmen Durak ile arkadaşlığını sürdüren T. kaçarak evlendi. Okulu bırakan Sevinç T., evlendiğinin ertesi günü kocasından şiddet görmeye başladı. Sevinç T. bir yıl sonraanne olmasına rağmen, şiddetin dozu her geçen gün artarak devam etti.

BOŞANDI TEKRAR BARIŞTI

Dayaklar nedeniyle 2 yıl önce Sait Durak'tan boşanan Sevinç T., kızını da alarak babaevine döndü. Pişman olduğunu söyleyen eski eşi ile 'Kızımız ortada kalmasın' diyerek barışan Sevinç T., nikahsız birliktelik yaşamaya başladı. İşsiz ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen Sait Durak, barıştıktan kısa süre sonra eski günlerdeki gibi şiddet uygulamaya başladı. Kocasının değişmediğini anlayan Sevinç T., ikinci kez evi terk edip ailesinin yanına taşındı.

TEHDİTLER BAŞLADI

Sevinç T.'nin evi terk etmesi üzerine çılgına dönen Sait Durak, eski eşi ve ailesini tehdit etmeye başladı. Çalıştığı işyerlerine gidip "Bu kadını çalıştırmayacaksınız" diyerek işten kovdurdu. Oturduğu mahalleye gelip, sokaktaki komşularının araçlarına zarar veren Durak, "Benden ancak ölünce ayrılırsın. Gerekirse seni öldürüp, cezaevine girerim. Ama seni bırakmam" diyerek barışmak istedi.

SAÇLARINDAN SÜRÜKLEDİ

Sait Durak'ın tehdit ve saldırılarından bıkan Sevinç T., eski kocasını 7 kez şikayet etti. Sait Durak hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı verildi ancak Sait Durak genç kadını sürekli rahatsız etti. Sait Durak, iddiaya göre son olarak pazartesi günü eski eşinin yaşadığı mahalleye yeniden geldi. Sevinç T.'nin evden çıkmasını bekleyen Durak, genç kadını alışveriş için girdiği markette yakaladı. Market sahibini bıçakla tehdit edip uzaklaştıran Durak, öz kızının gözleri önünde genç kadını saçlarından tutup sürükleyerek dışarı çıkardı. Elinde bıçağı sağa sola sallayıp tehditler savuran Durak, saçlarından tuttuğu eski eşini sürükleyerek götürmek istedi. O anlar da marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini gören Sait Durak, kadını bırakıp kaçtı.

SOKAK ORTASINDA VURDU

Polis tarafından aranan Sait Durak, iki gün sonra eski eşinin oturduğu sokağa gelip, "Senin ölümün benim elimden olacak" diye bağırdıktan sonra pompalı tüfekle ateş açtı. Durak'ın silahından çıkan saçmalar genç kadının ayaklarına isabet etti. Sevinç T., komşularının evine sığınıp yardım isterken, etrafa ateş açmayı sürdüren Sait Durak'ın peş peşe ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar, evlerinin penceresinden dışarıya bakan komşu çocuğu 5 yaşındaki Semanur'a isabet etti. Küçük kız omzundan yaralandı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokakta toplanan kalabalığı gören Sait Durak, suç aleti tüfek ile birlikte olay yerinden kaçtı. Yaralı Sevinç T. ile Semanur hastaneye götürüldü.

"KARAR OLSA DA GELİYOR, OLMASA DA"

Tedavisinin ardından taburcu edilen Sevinç T., boşandığı eşinin peşini bırakmadığını söyledi. T., "Boşandım, ama peşimi bırakmadı. 'Sen ancak ölünce benden ayrılırsın' diyerek tehdit ediyor. En son kızımızın gözleri önünde bıçak tehdidi ile saçımdan yakalayıp sürükledi, sonra da gelip, sokakta ateş açtı. 2 kez uzaklaştırma kararı alınmasına rağmen kurtulamadım. O karar olsa da geliyor, olmasa da. Ben ölüncegelecek adaleti istemiyorum" diye konuştu.