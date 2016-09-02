“FETÖ’cüler kadar kötü olabilir miyim bilmem”

Yavuz Bingöl, TRT 1'de yayımlanan "Sevda Kuşun Kanadında" dizisi oyuncuları ikinci dönem çekimlerinin devam ettiği İstanbul Göktürk'teki sette açıklamalarda bulundu.

Dizide, Türkiye'yi 1980 darbesine götüren süreci hazırlayan "kötü ve sert Zafer Erbay"ı canlandıran Yavuz Bingöl, yeni sezonda FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin geçmişteki izlerinin senaristler tarafından diziye dahil edileceği bilgisini verdi. Bingöl, şunları dile getirdi: "15 Temmuz'da yapılanı anlatmak için hâlâ bir kelime bulmakta güçlük çekiyorum. Türkçe mealler okudum, dört kitaba baktım. Geriye döndüm sözlüklere baktım. Yapılanı anlatamıyorsunuz. Çok büyük hainlik. Çok üzücü. O kadar insanımızı kaybettik. Bir oyuncu olarak, senaristler FETÖ'nün örgütlenmesinin ilk dönemlerini yazarlarsa Yavuz Bingöl olarak ben bunu 'Zafer' rolüme nasıl katarım, acaba FETÖ'cüler kadar kötü olabilir miyim, buna metin önüme gelince bakacağım." Geçmişteki darbelerde çok can yandığını ifade eden Bingöl, yaşananların bilançosuna baktığında rolü sırasında bazı sahneleri oynamakta güçlük çektiğini anlattı. Dizinin, 15 Temmuz'u yaşayan ve darbenin ne olduğunu bilmeyen gençler için aydınlatıcı olduğu düşüncesini dile getiren Bingöl, gençlerin daha da bilinçlenmesinin Türkiye'nin geleceği için umut verici olacağını sözlerine ekledi. Yeni sezonda "Tümay" başrolünü canlandıracak oyuncu Sevtap Özaltun ise rolünü kabul etmesinde 15 Temmuz darbe girişimini tezgâhlayanların ilk ortaya çıkışının anlatılacak olmasının etkisi olduğunu söyleyerek, şu şekilde konuştu: "Dizi, 15 Temmuz'da ciddi bir liderlik duruşu sergileyen Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarını da anlatıyor. Sevda Kuşun Kanadında, insan hikâyelerinin ve siyasi olayların iç içe anlatıldığı bir dizi, bu dizinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum."

SANATÇI YAVUZ BİNGÖL'DEN FETÖ'CÜ DARBECİLERE SERT TEPKİ!

"1970'Lİ YILLARA ÇOK FAZLA SOL TARAFTAN BAKILDI"



Dizinin 1970'li yılları ele aldığını hatırlatan Bingöl, "1970'ler boyunca resmi ideoloji ve askeri vesayetle devletin resmi ideolojisi Kürtleri ve İslamcıları çok mağdur etmiş. Aslında işin bu tarafında da biraz baktığınız zaman şimdi 1970'li yıllara çok fazla sol taraftan bakıldı. İlk kez bir Milli Türk Talebe Birliği, İslami muhafazakâr kesimden birisi bir şey anlatıyor. Çünkü gerçekten o dönem böyle bu çatışmaların içinde olmayan, olmak istemeyen bir grup vardı. O grubu anlatıyor aslında hikâyemiz" diye konuştu.