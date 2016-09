İçişleri Bakanlığı tüm Türkiye'de yasakladı

Gaziantep'te, 20 Ağustos günü sokakta yapılan kına gecesine yönelik yapılan ve 56 kişinin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırısının ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla sokaklarda yapılacak düğün, nişan ve kına gecesi etkinlikleri yasaklandı.

Sokak düğünlerine getirilen yasak kararı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ise belediye hoparlörlerinden yapılan anons ile vatandaşlara duyuruldu.



Gaziantep'in Beybahçe Mahallesi'nde, geçen 20 Ağustos günü Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin kına gecesinde terör örgütü IŞİD üyesi bir kişi üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Patlamada, çoğunluğu çocuk 56 kişi yaşamını yitirdi, 90'ın üzerinde kişi de yaralandı. Yaşanan bu saldırının ardından İçişleri Bakanlığı da bundan sonra benzer bir durum yaşanmaması için bir tedbir alınmasını kararlaştırdı.



İçişleri Bakanlığı kararıyla geçen 25 Ağustos günü sokak ve mahalle aralarında yapılan düğün, nişan ve kına gecesi etkinliklerinin yasaklandı. Bakanlığın bu kararı daha sonra İller İdaresi Genel Müdürlüğü aracılığıyla tüm il valilikleri ile ilçe kaymakamlıklarına tebliğ edildi. Valilik ve Kaymakamlıklar da alınan bu kararı kamuoyuna yerel medya, anons sistemi ve muhtarlar aracılığıyla duyurmaya başladı.



TÜM ETKİNLİKLER KAPALI ALANLARDA YAPILACAK



Bakanlık kararıyla bundan sonra güvenlik riski oluşturduğu için düğün, nişan ve kına geceleri sokak aralarında değil, kapalı mekanlarda yapılacak. Düğün, nişan ve kına gecesi yapacak kişilerin önceden güvenlik güçlerine bilgi vermesi de zorunlu hale getirilirken, karara uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanacak. Kapalı mekanlarda yapılacak etkinliklerde de olası terör saldırılarının önlenmesi amacıyla polis ve jandarmanın önlem alacağı kaydedildi.



GAZİANTEP VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI



Gaziantep Valiliği'nden de yasak kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yaz mevsimi dolayısıyla açık alanlarda düğün, kına gecesi, nişan, sünnet merasimi, gelin çıkarma, asker uğurlaması gibi etkinliklerin yapıldığına değinilerek şöyle denildi:



"Bu tür etkinliklerde halkın huzuru, can ve mal emniyetini, milletin birlik ve beraberliğine kast eden, kamu düzeni ve bütünlüğünü tehdit eden terör eylemlerinin engellenmesi ve üzücü olayların yaşanmaması amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 1'inci maddesinin C fıkrası kapsamında Gaziantep İli mülki sınırları içerisinde; açık alanlarda düğün, kına gecesi, sünnet, çeyiz, gelin çıkarma merasimi ve benzeri etkinliklerin yapılmaması kararlaştırılmıştır.



Düğün ve benzeri organizasyonları yapmaya uygun kapalı alan bulunmayan yerleşim yerlerinde ise konunun kaymakamlıklarca değerlendirilerek kolluk kuvvetleri ile koordinasyon içerisinde hareket edilecektir. Kapalı alanlarda yapılacak düğün, kına gecesi, sünnet merasimi ve benzeri etkinlikler için bağlı bulunduğu polis ve jandarma kuvvetlerine düğün sahibinin adı soyadı, iletişim bilgileri ve etkinlik yapılacak yeri ve saatini gösterir dilekçe ile en az 24 saat öncesinde başvuru yapılacaktır. İlgili kolluk kuvvetleri tarafından yukarıda bahsedilen hususların takip edilerek etkinlik adreslerinin denetlenecektir. Alınan kararların yerel görsel ve yazılı medya yoluyla, belediyeye ait anons araçları ile merkez ve köylerde muhtarlıklar tarafından halka duyurulacaktır.



Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı hareket ettiği tespit edilen yukarıda bahsedilen etkinliklerin faaliyetlerinin men edilmesi ve sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümlerince idari para cezası uygulanmasına 31 Ağustos 2016 tarihli Valilik makamının oluru ile karar verilmiştir."



İSLAHİYE'DE YASAK KARARI ANONSLA DUYURULDU



İçişleri Bakanlığı tarafından sokak düğünlerinin yasaklanması kararı İslahiye'de de belediye hoparlörlerinden yapılan anons ile halka duyuruldu.



İslahiye Kaymakamlığı'nın talebiyle belediye hoparlöründen yapılan anonsta; "Halkımızın huzur ve refahının, vatandaşlarımın can ve mal emniyeti için açık alanda düğün ve benzeri etkinlikleri yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Ayrıca kapalı alanda yapılacak düğün, kına ve benzeri organizasyonları emniyet ve jandarma komutanlığına bildirilmesi gerekmektedir" denildi.



Yapılan duyuru ile sokak düğünlerinin yasaklanması İslahiye'de muhtarların tepkisine neden oldu. İslahiye Muhtarlar Derneği Başkanı Ekrem Durmaz, yaz mevsiminde yapılan düğünlerin kapalı alanlarda yapılacak olmasının birçok kişiyi mağdur edeceğini söyledi. İlçede sadece 5 düğün salonu bulunduğunu ve etkinlik talebini karşılayamayacağını belirten Durmaz, "İlçemizdeki 70 mahalleye bu 5 düğün salonu nasıl cevap verebilir? Bu karara biz her ne kadar saygı göstersek da halkımız mağdur olacaktır ve bunun için yetkililerden kapalı mekan üretilmesi konusunda çözüm bekliyoruz" dedi.