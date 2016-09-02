Kütahya'da kayıp gencin cesedi gölette bulundu

Kütahya'da 4 gün önce kaybolan 21 yaşındaki gencin cesedi gölette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Akkent Mahallesi Yedigöller mevkisindeki gölette erkek cesedi olduğunu fark eden çevredekiler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

AFAD EKİPLERİ CESEDİNİ ÇIKARDI

Olay yerine gelen güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri, cesedi sudan çıkardı.

İncelemede Mehmet K'ya ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

4 GÜNDÜR ARANIYORDU

Yakınlarının 4 gün önce evinden ayrılan Mehmet K. hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, cesedi bulunan gencin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.