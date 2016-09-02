Muş'ta erkek cesedi bulundu

Muş'ta inşaatın bodrum katında 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kültür Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Bahattin Balta, bodrum katında bir ceset gördü. Balta'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 50 yaşlarında erkeğe ait olduğunu belirledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince bodrumdan çıkarılan ceset, Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balta, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde geldiği inşaatın bodrum katına malzeme almak amacıyla girdiğini ve yerde yatan birini gördüğünü söyledi.

Balta, "Seslendim, cevap vermeyince yanına gittim ve öldüğünü gördüm. Hemen polisi aradım." dedi.