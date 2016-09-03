ARKADAŞINA GÖNDER Atatürk Havalimanı yolcularına müjdeli haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Havalimanı yolcularına müjdeli haber

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 21:56 Güncelleme Tarihi: 3.9.2016 22:27
Atatürk Havalimanı yolcularına müjdeli haber
Atatürk Havalimanı yolcularına müjdeli haber

 Havalimanı'nda güvenlik önlemleri nedeniyle ana giriş kapısında oluşan uzun araç kuyrukları yapılan yeni düzenlemelerle kısmen azaldı.

Havalimanı'na yapılan bombalı terör saldırısı ve darbe girişiminin ardından güvenlik tedbirleri üst düzeye çıkarılmıştı. Havalimanında güvenlik önlemleri öncesi araçla ana giriş kapısında geçiş 3 şeritten yapılıyordu. Güvenlik tedbirlerin ardından yol 2 şerite düşürüldü. Bu akşam saatlerinde girişler tekrar 3 şeritte çıkarıldı. Polislerin yol kontrolü için araç cepleri faaliyete geçince kısmen rahatlamış oldu.

Yolcular oluşan trafik nedeniyle havalimanına 25 ila 45 dakika arasında giriş yapıyordu. Bu nedenle uzun araç kuyrukları meydana geliyordu. Havayolu şirketleri yolcularını yola erken çıkmaları konusunda uyarmıştı. Birçok yolcu bu nedenle uçuşunu kaçırmıştı.

Emniyette edinilen bilgiye göre trafiğin rahatlatılması için yeni çözümler arandığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde de otomobiller için havalimanı nizamiyesine cihazı getirilmişti.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.