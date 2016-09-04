Çağlayan'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Çağlayan E-5 Karayolu’nda bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyir halde bulunan kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişide yaralandı.

İstanbul Çağlayan'da D100 Karayolu Topkapı istikametinde giden Mehmet Bozkuş yönetimindeki 34 DT 1402 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Muhammet Kabacıoğlu yönetimindeki 34 BZV 46 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle sandalye yüklü olan kamyonet devrildi. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan otomobil sürücüsü Mehmet Bozkuş (24) Bengi Sevilir'in (19) ve Sabine Üşenmezbaş (19) araç içersinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Bozkuş (24) ile aynı araçtaki Bengi Sevilir'in (19) hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri yaralı Sabine Üşenmezbaş'ı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kamyonet sürücüsü Kabacıoğlu'yu Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle, E-5 Karayolu Topkapı mevkiinde uzun araç kuyrukları oluşurken trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araç içersinden çıkarılan cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.