Edremit’te tur otobüsü faciası: 2 ölü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi ölü, beş kişi yaralandı. Kavşakta bekleyen otomobile çarpan tur otobüsü iki kişinin ölümüne neden oldu, daha sonra 800 metre ilerleyen otobüs bir mağazaya girdi. Otobüs bir su kanalına düşerek durabildi.

Edinilen bilgiye göre Tekirdağ'da gerçekleşen halk oyunları yarışmasına katılan öğrenci ve velileri taşıyan M.Y. yönetimindeki 48 YZ 507 plakalı tur otobüsü, ışıklarda önünde bekleyen Mehmet Polat'ın kullandığı otomobile çarptı. Duramayan otobüs daha sonra yaklaşık 8 yüz metre sonra bir mağazaya girdikten sonra su kanalına düşerek durabildi. Kazada otobüsün çarpıp bir süre önünde sürüklediği ve yol kenarındaki beton elektrik direğine çaparak adeta hurdaya dönen 34 PP 507 plakalı otomobilin sürücüsü Mehmet Polat ile yanında bulunan Bahattin Akkuş hayatını kaybetti. Kazada aralarında otobüs sürücüsünün de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaza sonrasında bölgeye sevk edilen Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlık AKS ekibi yapılan savcılık incelemesinden sonra hayatına kaybeden vatandaşı sıkıştığı yerden çıkarttı. Konuyla ilgili Edremit Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.