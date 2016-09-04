İrlandalı turistin katin zanlıları yakalandı

Bodrum'da 3 ay önce İrlandalı turisti öldüren 4 kişi, 80 mobese kamerası ve 726 iş yeri güvenlik kamerası izlenerek yakalandı.

Bodrum'a tatile gelen İrlanda uyruklu John Edward Donnelly kiraladığı evde çırılçıplak bir halde bıçaklanarak öldürülmüştü. Bodrum Emniyet Müdürlüğü, cinayetin ardından İrlandalı turisti öldüren katillerin peşine düştü. 3 aylık titiz çalışma sonucunda Donnelly'nin katil zanlısı 4 kişi gözaltına alındı. 80 mobese kamerası ve 726 güvenlik kameralarını inceleyen Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 28 yaşındaki M.I.'yı Kocaeli'nde, M.I.'nın kardeşi S.I. ve arkadaşı O.A'yı Bodrum'da, 27 yaşındaki A.T 'yi ise İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı.



CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER



Gözaltına alınarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlılardan S.I, abisi M.I ile birlikte John Edward Donnelly'in öldürdüklerini kabul etti. S.I, John Edward Donnelly'in kendisini evine davet ettiğini, evin salonunda sohbet ettikleri sırada tartışma yaşadıklarını tartışmanın şiddetini artırmasıyla birlikte mutfaktan bıçak alarak, Donnelly'i boyun, baş ve sırt kısmından bıçakladığını itiraf etti.



Öte yandan cinayet zanlılarının kaçışları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından iki kişinin evden koşarak ayrıldığı görüntülendi.



Olay



İrlanda uyruklu John Edward Donnelly'nin, 3 Haziran 2016'da Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki kiraladığı evinin kapısının önünde vatandaşlar kan görmüş ve bunun üzerine eve giren polisler Donnelly'i evin salonunda çırılçıplak halde defalarca bıçaklanmış halde ölü bulmuşlardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede evde arbede yaşandığı ve öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. 3 aydır cinayeti çözmek için uğraşan ekipler 4 zanlıyı yakalayarak adliyeye sevk etti.