Komşu’ya Türkiye’den Cumhurbaşkanı adayı

Türkiye’de öğretim görevlisi olarak görev yapan Bulgar Profesör Velislav Minekov, kasım ayında Bulgaristan’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu açıkladı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde konuk öğretim görevlisi olarak görev yapan Bulgar Profesör Velislav Minekov, Bulgaristan'da kasım ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu söyledi. Minekov, Türklerin desteğini de alacağına inanıyor. Uluslararası sergi ve sempozyumlarda tanıştığı Türk öğretim görevlisi sayesinde Türkiye'ye gelen ve YÖK tarafından öğretim üyeliği kabul edilen Prof. Dr. Velislav Minekov, Edirne'deki Trakya Üniversitesi'nde görev yapıyor. Prof. Dr. Minekov Alanya Belediyesi, Muğla Üniversitesi, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi önünde ve yine İstanbul Beylikdüzü heykel bahçesinde birer eserinin bulunduğunu söyledi.

ÖNERİLERDE BULUNDU

Hem Trakya Üniversitesi, hem de çalıştığı fakülteye yeni bölümler açılması için önerilerde bulunduğunu kaydeden Minekov "Örneğin endüstriyel tasarım bölümü açılmasını önerdim. Türkiye'de tasarımcıların büyük bir bölümü yabancı. Özellikle endüstriyel tasarım çok önemli. Eğer açılırsa gelecekte pek çok genç istihdam olanağı bulacak. Edirne'de tekstil meslek liseleri var. Biz de burada moda ve tekstil bölümü açabiliriz. Restorasyon bölümü de önemli bir alan. Türkiye tarihi yönden zengin ve buna büyük bir ihtiyaç var. Yine geleneksel sanatlar bölümü de açabiliriz" diye konuştu.

AYDINLAR ADAY GÖSTERDİ

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yetenek sınavıyla kabul edilecek öğrencileri seçen jüride bulunan Prof. Dr. Vesilav Minekov, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirterek, Bulgaristan'da sadece heykeltıraş olarak tanındığını hatırlattı. Minekov, "Bir öğretim elemanı olarak ve farklı vatandaşlık sorumluluğu ile yaşayan bir insanım. Sıkça mevcut yönetime eleştiriler getiren bir tutum içerisindeyim. Açık konuşurum. Halk bu tarzımı seviyor. İki ay önce bir grup Bulgar entellektüel bir imza kampanyası düzenledi. Beni Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiler. Tabii ki çok büyük bir makam, çok büyük bir sorumluluk. Bazı partiler bu teklifi beğendi. Böylece halk hareketinin yanı sıra, politik boyut da kazandı. Büyük bir kampanya düzenleyecek param yok. Bulgaristan'da politikacıların büyük bir kısmında bıkkınlık var. Bana Edirne'den ve Türkiye'deki dostlarımdan da destek gelir"dedi.