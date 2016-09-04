Polis kontrolü sırasında otomobilde ceset bulundu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan otomobilin arka koltuğunda erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi D-100 karayolu İstanbul-Gebze yönünde uygulama yapan polis ekipleri, H.D. idaresindeki 06 FB 0137 plakalı otomobili durdurdu.
Otomobilin arka koltuğunda yatan kişinin durumundan şüphelenen polis, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki kişinin öldüğünü tespit etti.
Polis, üzerlerinden kimlik belgesi çıkmayan sürücü ile otomobildeki B.A'yı gözaltına aldı.
Barış Topçam'a (25) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Topçam'a ait olduğu tespit edilen otomobil, incelenmek üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne çekildi.