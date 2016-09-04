Ünlü futbolcuya takipsizlik kararı

Milli Futbolcu Caner Erkin'in, İstanbul Şişli'de bulunan binası Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası'na göre tarihi eser niteliğindeydi. Ergenekon Mahallesi'ndeki bina 2000'den beri boş ve binada yüksek derecede tahribat meydana gelmişti. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nce binanın bakım ve onarımını yapmayan sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Şikayet üzerine bina sahibi Caner Erkin hakkında soruşturma başlatıldı.

SAVCILIK NOKTAYI KOYDU

Yürütülen soruşturmada, söz konusu binanın ön cephesinin ve iç kısımların çatlamış olduğu, zamanla büyüyen çatlakların tehlike arz ettiği belirlendi. Binanın meydana gelen çatlaklar neticesine duvarların yıkılmış olduğu tespit edildi. Bilirkişi olay yerinde yaptığı inceleme sonucu binada meydana gelen hasarların tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu olduğunu ve bina sahibinin kusurlu olduğuna dair rapor verdi. Rapor sonrası bina sahibi Erkin'in ifadesine başvuruldu. Ünlü futbolcu ifadesinde, "Aynı mahallede bulunan başka bir binanın yıkılıp yerine yeni bir inşaat başladığı ve beton taşıyan mikserlerin neden olduğu sarsıntı sebebiyle binadaki çatlakların büyüyerek binada parçalanma meydana geldiğini, kendisinin olayda kusuru olmadığını" anlattı. Savcılık, Erkin'in kasten ve isteyerek tarihi eser niteliğindeki binanın yıkılmasına neden olduğunu belirtecek bir delil elde edemediğinden soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.