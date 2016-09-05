Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 05 Eylül 2016

Milli Piyango İdaresince düzenlenen On Numara oyununun 735'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaralar 4, 5, 6, 8, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 33, 34, 40, 41, 43, 48, 51, 55, 58, 63, 66 ve 70 olarak belirlendi. 10 bilen 2 kişi, 134 bin 786 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresince düzenlenen On Numara oyununun 735'inci hafta çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu bu haftanın kazandıran numaralar 4, 5, 6, 8, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 33, 34, 40, 41, 43, 48, 51, 55, 58, 63, 66 ve 70 olarak belirlendi. 10 bilen 2 kişi, 134 bin 786 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 85 kişi 2 bin 115 lira 20'şer kuruş, 8 bilen bin 636 kişi 110 lira 20'şer kuruş, 7 bilen 16 bin 344 kişi 20 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 97 bin 188 kişi 3 lira 75'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 141 bin 980 kişi 3 lira 25'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

10 bilen 2 kişi, 134 bin 786 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Zonguldak'ın Devrek ve Giresun'un Merkez ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.



Çekilişte toplam 1 milyon 797 bin 131 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı. Kamuya, KDV olarak 716 bin 384 lira 44 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 399 bin 362 lira 46 kuruş aktarıldı.