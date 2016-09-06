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'da ekibinin üzerine açıldı

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 13:18 Güncelleme Tarihi: 6.9.2016 13:27
Ankara'da yıkım ekibinin üzerine ateş açıldı
Ankara'da yıkım ekibinin üzerine ateş açıldı

'nın Çinçin semtinde kentsel dönüşüm kapsamında devam eden çalışmalarında gerginlik yaşanıyor. Polis, yıkım ekiplerine ve gazetecilere açılması üzerine bölgeye zırhlı araçlar, Özel Hareket polisleri ve TOMA'lar sevk etti.

Altındağ ilçesine bağlı Çinçin semtinde belediye ekipleri kentsel dönüşüm kapsamında yapmak için çalışma başlattı. Yıkıma karşı çıkan bazı kişiler bir gecekonduyu e vererek yıkım ekiplerine ve gazetecilere ateş açtı. Bunun üzerine bölgeye zırhlı araçlar, Özel Hareket polisleri ve TOMA'lar sevk edildi. Alınan önlemlerin ardından yıkım çalışmalarına devam edildi.

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