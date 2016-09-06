Ankara'da yıkım ekibinin üzerine ateş açıldı

Ankara'nın Çinçin semtinde kentsel dönüşüm kapsamında devam eden yıkım çalışmalarında gerginlik yaşanıyor. Polis, yıkım ekiplerine ve gazetecilere ateş açılması üzerine bölgeye zırhlı araçlar, Özel Hareket polisleri ve TOMA'lar sevk etti.

Altındağ ilçesine bağlı Çinçin semtinde belediye ekipleri kentsel dönüşüm kapsamındayıkım yapmak için çalışma başlattı. Yıkıma karşı çıkan bazı kişiler bir gecekonduyu ateşe vererek yıkım ekiplerine ve gazetecilere ateş açtı. Bunun üzerine bölgeye zırhlı araçlar, Özel Hareket polisleri ve TOMA'lar sevk edildi. Alınan önlemlerin ardından yıkım çalışmalarına devam edildi.