Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneybatı kesimleri ile Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 30

Konya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 27

Erzurum: Parçalı bulutlu 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34