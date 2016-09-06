Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneybatı kesimleri ile Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara:Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 30
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 30
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 31
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 30
Konya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı az bulutlu 28
Trabzon: Parçalı bulutlu 27
Erzurum: Parçalı bulutlu 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34