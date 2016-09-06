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te klima kavgası!

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 13:14 Güncelleme Tarihi: 6.9.2016 13:16
Metrobüste klima kavgası!
Metrobüste klima kavgası!

Söğütlüçeşme- Avcılar seferini yapan şoförü, klimanın olup olmadığını soran yolcuyu bıçakladı.

Olay, Zincirlikuyu durağında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söğütlüçeşme -Avcılar seferini yapan metrobüs şoförü ile klimanın olmadığın söyleyen arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle metrobüs şoförü yanında bulunan bıçakla Cem Çalışkan'ı kolundan bıçakladı. Bunun üzerine yolcular, metrobüs şoförüne tepki gösterdi. Metrobüs şoförü, tepki üzerine kullandığı metrobüsle olay yerinden uzaklaştı.

VATANDAŞLAR OLAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Metrobüsten inen yolcular yaralı yolcuya yardım ederek ekiplerinin gelmesini beklediler. Güvenlik görevlileri ise çekim yapmak isteyen basın mensuplarını engelleyince vatandaşın tepkisini çekti. Çekim yapılmasını isteyen vatandaşlar görevlilerle tartıştı. Basının görüntü almasına yardımcı olan vatandaşlar "Bir metrobüs şoförü halkına nasıl bıçakla saldırır? Bir metrobüs şoförü 'Klima açık mı' diye soran yolcuyu nasıl bıçaklar? Hangi ülkede yaşıyoruz? Şoför herkese hakaret edip bıçakla saldırdı. Güvenlik görevlileri şoförü kaçırdı" diye konuştular. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı yolcuyu hastaneye kaldırdı.

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