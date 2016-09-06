'Otobüste linç' iddiasında sıcak gelişme: Görüntüleri ortaya çıktı

Niğde’nin Ulukışla ilçesi yakınlarında otoyol kenarında ağır yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede ölen 18 yaşındaki Ercan Dal’ın, sigara içtiği için dövülerek otobüsten atıldığı iddiası araştırılırken, ortaya çıkan yakındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntüleri, olayın trafik kazası olma ihtimalini güçlendirdi. Polis, otobüsten indikten sonra akaryakıt istasyonuna yürüyerek giden Dal’ın, otoyolda bir aracın çarpması sonucu ölmüş olabileceği olasılığı üzerinde duruyor.

Niğde'nin Ulukışla ilçesi yakınlarında otoyol kenarında ağır yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede ölen 18 yaşındaki Ercan Dal'ın, sigara içtiği için dövülerek otobüsten atıldığı iddiası araştırılırken, ortaya çıkan yakındaki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntüleri, olayın trafik kazası olma ihtimalini güçlendirdi. Polis, otobüsten indikten sonra akaryakıt istasyonuna yürüyerek giden Dal'ın, otoyolda bir aracın çarpması sonucu ölmüş olabileceği olasılığı üzerinde duruyor.

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"KADIN YOLCUYU TACİZ ETTİ"

Ercan Dal'ın ölümünün ardından Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler soruşturma başlattı. İlk soruşturmada Ercan Dal'ın yolculuk yaptığı otobüsün 28 Ağustos'ta saat 23.22 sıralarında Ulukışla- Adana otoyolunun Eminlik gişelerinden giriş yaptığını belirleyen polis, obüsün şoförleri ve muavini S.G., M.G. ve V.D.'nin ifadesine başvurdu.

Şoför ile muavin ifadelerinde, Ercan Dal'ın otobüste sigara içmek isteyince uyardıklarını, bu defa da yanında 3 çocuğuyla yolculuk yapan S.T. adında bir kadını taciz ettiğini, uyarılara rağmen tacizini sürdürdüğünü ve bunun üzerinde genci bir dinlenme tesisine yakın yerde otobüsten indirdiklerini, indikten sonra koşarak uzaklaştığını söyledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Araştırmasını sürdüren polis, Ercan Dal'ın indirildiği yere 400 metre uzaklıktaki dinlenme tesisinin görüntülerini incelemeye aldı. Bu incelmelerde Ercan Dal'ın, yaralı olarak bulunmadan yaklaşık 45 dakika önce saat 00.44 sıralarında yürüyerek tesise geldiğini saptadı. Görüntülerde Ercan Dal'ın, tesise gelen araçları yıkamak için kullanılan bahçe hortumundan su içtiği de yer aldı.

Dinlenme tesisi ile Ercan Dal'ın yaralı olarak bulunduğu yerin arasındaki mesafenin yaklaşık 3 kilometre olduğunu belirleyen polis, gencin tesisten ayrılarak yolda yürürken bir aracın çarpması sonucu yol kenarına savrulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Polisin araştırması devam ederken, otopsi sonucunun da Ercan Dal'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesinde etkili olacağı belirtiliyor. Otobüs şoförünün yolcuyu uygun olmayan bir yerde indirmesi konusu da soruşturuluyor.

AİLENİN TEPKİSİ

Erdal Dal'ın babası Necmettin Dal, oğlunun Adana'daki merkez Seyhan İlçesi Küçükoba Mezarlığı'ndaki mezarına giderek dua etti ve "Bu işin sorumluluğunu devlete bıraktım" dedi.

Askere gitmeye hazırlanan çocuklarını genç yaşta toprağa vermenin üzüntüsünü yaşayan anne Türkan Dal ise, "Ben bir anayım, yüreğim yanıyor. İnşallah o katil bir an önce bulunur. Bulunduğu zaman da tek istediğim yüzlerini görmek. Onlara bir çift lafım olacak" diye konuştu. Olaya tanık olan yolcuların gerçeği söylemelerini isteyen Türkan Dal, "Vicdan sahibi yolcular ortaya çıkıp şahitlik yapsın. Bu olayın nasıl olduğunu anlatsın. Niğde'nin dağlarında, gecenin karanlığında otobüsten atılan sizin de çocuğunuz olabilirdi" dedi.