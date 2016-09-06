Samsun'da silahla yaralama

Atakum ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda A.B. ve İ.A. ile İ.K.ve B.A arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine av tüfeği ve tabanca ateş etti. İ.K. ve B.A, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.