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'da silahla yaralama

  • Giriş Tarihi: 6.9.2016 18:28
Samsun'da silahla yaralama
Samsun'da silahla yaralama

Atakum ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı

'un Atakum ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Bulvarı'nda A.B. ve İ.A. ile İ.K.ve B.A arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine av tüfeği ve tabanca etti. İ.K. ve B.A, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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