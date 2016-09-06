Sevgilisini öldüren kadına haksız tahrik indirimi

Adana'da kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla birlikte yaşadığı kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edilen kadının cezası, Yargıtayın haksız tahrik nedeniyle bozma ilamı üzerine 16 yıl 8 aya düşürüldü.

Tarım işçiliği yapan Derya Işık'ın, birlikte yaşadığı Emrullah Baykuş'u tabancayla öldürmekten müebbet hapse mahkum edilmesiyle ilgili kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmasının ardından dava, Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüldü.

Duruşmaya Tarsus Kadın Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan sanık Işık, eşini uyurken değil, uyanıkken öldürdüğünü iddia etti.

Sanık Işık, "11 yaşında kızım var. Bir baba olarak kızına bunu nasıl yapar? Benim ne yapmam gerekiyordu? Karakola gitmeyi düşündüm, komşularım 'Delil yok' diyerek engelledi. Delil olmadığı için bekledim. Ben bir insanı öldürmüş olabilirim. Ben başka ne yapabilirdim? Olay günü benimle de ilişkiye girince bu suçu işledim. Pişmanım, 4 çocuğum var. Yuvada kalıyorlar, mağdurlar. Ben burada rahatım, sıcak yemeğim geliyor. Burada bana şiddet uygulayacak koca da yok. Çocuklarım içinn edişeliyim, başlarına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum" diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Yargıtayın haksız tahrik nedeniyle bozma kararını ve duruşmalardaki iyi halini göz önüne alarak, sanığı birlikte yaşadığı Baykuş'u haksız tahrik altında öldürdüğü gerekçesiyle 15 yıl hapse çarptırdı. Sanık Işık, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

SANIĞIN YAKINLARI, MAHKEMENİN KARARINI ALKIŞLADI

Tarım işçiliği yapan Derya Işık, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde 8 Mart 2013'te, 2001 yılından beri birlikte yaşadığı Emrullah Baykuş'u öz kızlarına tacizde bulunduğu iddiasıyla tabancayla öldürmüştü. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Işık, 14 Mayıs 2014'te "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilmişti.