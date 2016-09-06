Turistleri taşıyan otobüs kamyona çarptı: 1 ölü 38 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesi yakınlarında Malkara Keşan Karayolu’nda meydana gelen feci kazada, kamyona çarpan tur otobüsünde 1 kişi öldü 5’i ağır 38 kişi yaralandı.

İstanbul'a gezi için Makedonya'dan gelen turistleri taşıyan Zoran Mamarovski (40) yönetimindeki SK 9855 AO plakalı tur otobüsü, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden Edirne'nin Keşan ilçesi istikametine seyir halindeyken, Yaylagöne sapağı yakınlarında önünde seyreden Doğukan Yılmaz (28) yönetimindeki 35 VLV 38 plakalı TIR'ın 35 VPK 38 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın dorsesine giren otobüs yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazanın ardından ise olay yerinde can pazarı yaşandı. Makendonya'ya gitmek üzere İpsala Sınır Kapısı'na gittiği öğrenilen Otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı. Olay yerine çağırılan ambulanslarla yaralılar Keşan ve Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, araçta sıkışanlar ise Malkara ve Keşan'dan gelen kaza kırım ekipleri yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarıldı.



BACAKLARI KOPTU



Öte yandan kazada ön koltukta oturan bir bayan ise TIR ile Otobüs arasına sıkıştı. Uzun süren uğraşların ardından bir kamyon yardımıyla otobüsün TIR'ın dorsesinden ayrılması sonucu sıkışan kadın, sağlık ekiplerince otobüsten çıkarıldı. İki ayağının da koptuğu öğrenilen yaralı, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



OLAY YERİNDE CAN VERDİ



Kazada TIR'ın dorsesiyle otobüs arasına sıkışan bir kişi de feci şekilde olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kişinin adının Nicolas olduğu öğrenildi. 37 yolcu 2 şoförün bulunduğu otobüste, 5 kişi ağır yaralanırken, diğer 33 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza nedeniyle yol uzun bir süre trafiğe kapanırken, ölen kişinin ise olay yerine gelen nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından otobüsten çıkartılarak Keşan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların Keşan ve Malkara'daki hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan 5 ağır yaralıdan 3 tanesinin hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.