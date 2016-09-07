Bir yılda yarım milyon araca ceza

Pilot bölgelerde, uyulması fizik kurallarına aykırı tabelalarla kurulan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi, adeta sürücülere tuzağa dönüştü. Sadece Ordu’da, 10 ayda 468 bin araca ceza kesildiği ortaya çıktı

Pilot bölge seçilen bazı illerde hizmete giren Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES), sürücülerin kurallara uymasını sağlamaktan çok, tuzağı andırıyor. Ordu'da 18 Kasım'da hizmete giren TEDES, Ünye ilçesi girişinden başlayarak kurulan 9 kule radar cihazı ile 11 araç plaka tanıma sistemi ışık ve hız ihlallerini görüntülü ve fotoğraflı olarak tespit ediyor. Ancak, adeta sıralı tuzak gibi kurulan sistem nedeniyle, bu yoldan geçen sürücüler, ceza yemeden kurtulamıyor. Çünkü tabelada 110 kilometre olan hız limiti, 150 metre sonra 50'ye ya da bir anda 30'a inebiliyor. Fizik kurallarına aykırı olarak kurulan, sosyal medyada klipi çekilen, hatta adına şarkılar yazılan TEDES'ten, 280 TL'den başlayıp 4 bin 500 TL'ye kadar radar cezası yiyen dahi var. Kaçışı olmayan ve bir yılda 470 bin araç sürücüsünü ağına düşüren tuzak, vatandaşlardan da büyük tepki görüyor. Bir diğer pilot bölge Edirne'de de yine benzer görüntüler yaşanıyor.



'15 GÜNDE 4 BİN 200 LİRA CEZA'

Cemal Kalem: Kastamonu'dan fındık toplamaya geldim. 15 günde bin 300 TL kazandım aynı sürede 4 bin 200 TL ceza yedim. Oğlum ve eşim hasta. Bu parayı ödersem kışın aç kalırız.

Trabzon'un Maçka İlçesi Belediye Başkanı Koray Koçhan: Özel aracımla Ankara'ya giderken Ordu şehir geçişinde 2 dakika ara ile toplam 2 bin 160 liralık radar cezası kesildi. Toplam yediğim 5 cezanın iptali için dava açtım. Üçü iptal edildi. Bunun kesinlikle bir trafik düzenlemesi olduğunu düşünmüyorum. Bu Karadeniz'e yapılmış bir tuzak ve tefeci zihniyetidir. Asgari ücretle çalışan olsam, cezayı ödeyemem.

Hakan Alparslan: Giresun'dan Ankara'ya giderken sadece bir defada bin 500 TL ceza ödedim. Radar olsun ve olmalı. Ama bu işin bir ayarı olur. Bu yollarda 50-70 kilometre hız sınırı ve tuzaklanmış gezici radarlar olmaz. Bir yolculukta bir maaşını cezaya verenler var. 160-170 kilometre ile gitse yazılsın ama 80 kilometre hızda aynı güzergahta 5-6 tane ceza yazılır mı? Uluslararası bir yolda 50 kilometre hız sınırı nedir?

İşadamı Süleyman Kalyoncu: İstanbul'dan Rize'ye gidip dönüşümde, Ordu geçişlerimde, toplam 2 bin 200 TL tutan 6 ayrı radar cezası yedim. Ordu'dan geçerken artık yürümemiz lazım. Cezaları ödeyip, sonrasında hukuki işlem başlattım.

Okan Kuzu: Ordu'da 3 saatte 3 ayrı noktada bin 250 TL radar cezası yedim. Çok güzel yol yapılmış ama kesilen cezaya bakın. Yediğim ceza, İstanbul-Giresun arası yakıt parasından fazla.

Edirneli Selim Solmaz: Bazı radarlar tam tuzak niteliğinde. Örneğin, şehirlerarası yol niteliği olmasına rağmen, Kıyık çıkışındaki Süloğlu yolunda hız limiti 50 kilometre. Sürücü biraz hızlanınca radara yakalanıyor. Şehirden çıkan bir sürücü de duble yol diye hızını artırıyor. Ancak Trakya Üniversitesi önündeki tuzak radara yakalanıyor.

Nuri Solmaz: 17 dakika arayla 2 defa 199 TL ceza yedim. Çok küçük limitlerle, 1 kilometre aşınca ceza yazılıyor.