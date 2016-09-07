Gözyaşlarının ardından ’sigorta parası’ çıktı

Nevşehir’de iş yerinin kundaklandığını iddia ederek kameralar önünde gözyaşı döken kişinin sigortadan para alabilmek için dükkanını kendisinin yaktığı ortaya çıktı.

Nevşehir'de geçtiğimiz hafta Cuma günü Esentepe Mahallesinde bulunan bir gelinlikçi mağazasında gece saatlerinde çıkan yangın sonrasında iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. Yangında iş yeri küle dönen Yusuf K., polise verdiği ifadesinde ve kameralara yaptığı açıklamada, mağazasını kapatması konusunda tehdit telefonları aldığını öne sürerek bu kişilerin mağazasını kundakladıklarını ve iş yerinde yaklaşık 1 milyon liralık zararın olduğunu söylemişti. Kameralar karşısında eşi Gülsüm K. ile birlikte gözyaşı döken ve yaptıkları hayır işlerinden dolayı bir takım kişilerin rahatsız olduğunu ve iş yerlerini kundakladıklarını belirten Yusuf K.'nin ifadesi üzerine harekete geçen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın faillerini yakalamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

İlk olarak iş yeri sahibi Yusuf K.'nın evinin bulunduğu Ürgüp ilçesindeki ve iş yerinin olduğu mahalledeki güvenlik kamerası görüntülerini büyük bir titizlikle inceleyen polis, şahsın yangının çıktığı gece geç saatlerde evinden aracı ile ayrıldığını tespit etti. Yusuf K.'nın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri üzerine yeniden ifadesine başvuran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Yusuf K. ve eşi Gülsüm K.'nın çelişkili ifadeleri üzerine karı kocayı çapraz sorguya aldı. Yusuf K. iş yerini sigortadan para alabilmek için yaktığını itiraf etti. Yusuf K., emniyetteki sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.