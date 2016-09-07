Kaza yaptı, eşinin elini öpüp özür diledi

Aksaray’da kullandığı otomobille yaptığı kaza sonrası eşiyle birlikte yaralanan kadın sürücü, kaldırıldıkları hastanede ambulanstan sedye ile indirilen kocasının elini öperek ‘Aşkım özür dilerim, geçecek’ diye teselli etmeye çalıştı.

Kaza, Aksaray-Ankara Karayolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan çocuklarını Niğde Üniversitesi'ne kayıt yaptırmaya giden ailenin içinde bulunduğu Gülgün Yıldız (55) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası otomobilde bulunan sürücü Gülgün Yıldız, İsmet Yıldız (58), Elif Yıldız (26), Yalçın Yıldız (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"EŞİNİN ELİNİ ÖPÜP ÖZÜR DİLEDİ"

Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan araç sürücüsü Gülgün Yıldız, ambulansta eşiyle birlikte hastaneye getirildi. Gülgün Yıldız, ambulanstan sedye ile indirilen eşi İsmet Yıldız'ın elini öptükten sonra "Aşkım çok özür dilerim. Geçecek şimdi aşkım geçecek. Tamam canım geçecek" diyerek eşini teselli etmeye çalıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ailenin Ankara'dan Niğde Üniversitesi'ne, Yalçın Yıldız'ı kayıt yaptırmaya gittiği öğrenildi.