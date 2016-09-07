Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 07 Eylül 2016

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu'nun 795'inci hafta çekilişi yapıldı. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 10, 12, 20, 25 ve artı 7 olarak belirlendi. Çekiliş sonucu göre 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 388 bin 64 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Şans Topu'nun 795'inci hafta çekilişi yapıldı. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 5, 10, 12, 20, 25 ve artı 7 olarak belirlendi. Çekiliş sonucu göre 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 388 bin 64 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 33 kişi 2 bin 210 lira 90'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 478 kişi 153'er lira, 4 bilen 5 bin 595 kişi 17 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 204 kişi 13 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 104 bin 344 kişi 3 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 72 bin 244 kişi 4 lira 70'er kuruş, 1 artı 1 bilen 225 bin 885 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Kadıköy ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 431 bin 934 lira 5 kuruş olduğu çekilişte, hazineye Şans Oyunları Vergisi olarak 540 bin 429 lira 79 kuruş aktarıldı.