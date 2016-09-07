Sicili temizlenmedi

Yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in 2011’de işlediği suçla ilgili ‘adli sicilimi temizleyin’ talebi denetim süresi dolmadan işlediği yeni suçlar nedeniyle reddedildi

Rüzgar Çetin'in adli sicil temizleme talebiyle ilgili olay 12 Ağustos 2008'de İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulübünde yaşandı. İddiaya göre Çetin, eğlenmek için geldiği barda, husumetli olduğu Sercan Akdağ ile kavga etti. Hem Çetin hem de Akdağ hakkında " kasten yaralama" suçundan açılan dava 2011'de karara bağlandı. Çetin, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanarak hapis cezası 2 yıla indirildi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilip, ceza 5 yıl süreyle ertelendi. Geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvuran Çetin, kararın adli sicil kaydından çıkarılmasını talep etti. Mahkeme, Rüzgar Çetin'in UYAP sorgusu sonrası, denetim süresi içerisinde işlediği iddia edilen kasıtlı suçtan dolayı hakkında dava açıldığını ve ayrıca tutuklu yargılandığı iki dosyanın mevcut olduğunu gerekçe gösterip kararın silinmesi için gereken şartın ihlal edildiğini belirledi. Mahkeme, Çetin'in isteğini reddetti.



DENETİM SÜRESİNDE İŞLEDİĞİ SUÇLAR

* Rüzgâr Çetin, 30 Kasım 2013'te Propaganda adlı kulüpte Ahmet Tigrel ile tartıştı. "Tehdit" suçundan 9 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

* Çetin, geçen şubatta Beşiktaş'ta alkollü halde direksiyona geçip karşı yönden gelen polis aracına çarpıp polis memuru İsmet Fatih Alagöz'ün şehit olmasına bir polisin de ağır yaralanmasına sebebiyet verdi. Tutuklanan Çetin "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanıyor.