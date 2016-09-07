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Sokak ortasında eski koca dehşeti

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 7.9.2016 15:32
Sokak ortasında eski koca dehşeti
Sokak ortasında eski koca dehşeti

’ın Bağlar ilçesinde bir şahıs, eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan kadın, hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi 1041'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanan ve 'ya yerleşen H.A. isimli kadın, önceki gün yakınlarını ziyaret etmek amacıyla 'a geldi. Eski eşinin kente geldiğini ve bugün Yeniköy Mahallesi'ndeki bir yakınını ziyaret edeceğini öğrenen H.D. ise, mahalleye gelerek, kuytu bir köşede beklemeye başladı. H.D., bir süre sonra gelen H.A.'yı silahla kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 2 kurşun isabet eden H.A., ağır yaralanırken, saldırgan H.D. ise havaya açarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Yaralı H.A., olay yerine çağrılan ambulansla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, H.D.'nin yakalanması için çok yönlü çalışma başlattı.

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