Aynı saniyede iki farklı ceza!

Trafik denetleme sistemi yöntemiyle kesilen cezalar tepki çekiyor. Yaşadığı İstanbul Güngören'den geçen martta Trabzon'a giden Hasan Mollaibrahimoğlu, gelen cezaların ardından şaşkına döndü. Mollaibrahimoğlu, Çorum Osmancık'tan geçerken aynı saniyede iki farklı radardan ceza yedi. Cezalar, geçen ağustosta birer hafta arayla geldi. Mollaibrahimoğlu'na geçen 10 Mart 09.17'de 84 ve 72 kilometre hızla iki farklı radardan ceza gönderildi. İlki için 199, ikincisi için 412 lira. Mollaibrahimoğlu cezalara itiraz edecek.